26.01.2022 (03:05)

В Ярославской области завершилась вакцинацию военнослужащих осеннего призыва

В инженерно-саперном полку танковой армии Западного военного округа завершилась вакцинация молодого пополнения призыва «Осень-2021».

Вакцинация проводится на базе медицинского пункта войсковой части препаратом «Гам-КОВИД-Вак». Исключение составили военнослужащие, недавно перенесшие заболевание или имеющие медицинские противопоказания

Медицинский персонал, проводящий вакцинацию от коронавирусной инфекции, проходит дополнительный инструктаж, а вакцинируемые военнослужащие обязательный медицинский осмотр.

Кроме того, продолжается ревакцинация военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала всех категорий от новой коронавирусной инфекции, ранее прошедших полный курс вакцинации обоими компонентами препарата «Спутник-V».

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