25.01.2022 (22:00)
На полигоне «Завеличье» военнослужащие Псковского соединения ВДВ выполнили упражнения контрольных стрельб
В соответствии с планом боевой подготовки на полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения прошло занятие по огневой подготовке с личным составом.
В ходе занятия десантники выполнили упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74 М из различных положений, - стоя, сидя с колена и лежа.
Кроме того, десантники отработали нормативы по метанию ручных осколочных гранат, занятию и смене огневой позиции для стрельбы, неполную разборку и сборку стрелкового оружия.
В контрольном занятии по огневой подготовке приняли участие около 300 военнослужащих Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.
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