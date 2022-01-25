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25.01.2022 (22:00)

На полигоне «Завеличье» военнослужащие Псковского соединения ВДВ выполнили упражнения контрольных стрельб

В соответствии с планом боевой подготовки на полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения прошло занятие по огневой подготовке с личным составом.

В ходе занятия десантники выполнили упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74 М из различных положений, - стоя, сидя с колена и лежа.

Кроме того, десантники отработали нормативы по метанию ручных осколочных гранат, занятию и смене огневой позиции для стрельбы, неполную разборку и сборку стрелкового оружия.

В контрольном занятии по огневой подготовке приняли участие около 300 военнослужащих Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Боевая подготовка
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