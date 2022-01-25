25.01.2022 (21:00)

Новороссийские десантники приняли участие в открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы

В Новороссийске стартовал традиционный месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы с учащимися городских образовательных учреждений. В рамках месячника военнослужащие гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск организовали для учеников гимназии №4 г. Новороссийска выставку образцов современного стрелкового вооружения и современных парашютных десантных систем.

На выставке десантники представили учащимся штатное стрелковое вооружение российской армии и десантный парашют Д-10, познакомили с историей прославленного соединения.

Каждый желающий имел возможность подержать в руках образцы вооружения и узнать их тактико-технические характеристики (ТТХ), а также особенности их эксплуатации в повседневной служебно-боевой деятельности подразделений гвардейского соединения ВДВ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице