Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (21:00)

Новороссийские десантники приняли участие в открытии месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы

В Новороссийске стартовал традиционный месячник оборонно-массовой           и военно-патриотической работы с учащимися городских образовательных учреждений. В рамках месячника военнослужащие гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск организовали для учеников гимназии №4 г. Новороссийска выставку образцов современного стрелкового вооружения и современных парашютных десантных систем.

На выставке десантники представили учащимся штатное стрелковое вооружение российской армии и десантный парашют Д-10, познакомили с историей прославленного соединения.

Каждый желающий имел возможность подержать в руках образцы вооружения и узнать их тактико-технические характеристики (ТТХ), а также особенности их эксплуатации в повседневной служебно-боевой деятельности подразделений гвардейского соединения ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Месячник оборонно-массовой работы начал своё шествие по Зауралью
В Ульяновске чествовали десантников, возвратившихся после выполнения миротворческих задач в Казахстане
В Армавире после ремонта открылся первый в Краснодарском крае Дом Юнармии
Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде» пройдёт 27 января

Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ) , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false