26.01.2022 (05:05)

Корабли Северного флота вышли в море для проведения учения в составе группировки разнородных сил

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск.

В составе отряда действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения.

В ходе учения отряд боевых кораблей отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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