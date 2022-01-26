26.01.2022 (05:05)
Корабли Северного флота вышли в море для проведения учения в составе группировки разнородных сил
Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск.
В составе отряда действуют ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения.
В ходе учения отряд боевых кораблей отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.
Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.
Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.