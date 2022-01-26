26.01.2022 (03:00)

Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд более 400 автомобилей и около 1,5 тыс. человек в Нагорный Карабах и обратно

Военнослужащие российского миротворческого контингента за сутки обеспечили безопасный въезд более 400 единиц автомобилей и около 1,5 тыс. человек в Нагорный Карабах и обратно.

В круглосуточном режиме военнослужащие обеспечивают мониторинг обстановки и контроль соблюдения режима прекращения огня на всех 27 наблюдательных постах вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре.

«Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме. В целях недопущения возможных провокаций осмотру подлежат все автомобили, а при необходимости производится их досмотр, также ведется контроль за соблюдением режима о прекращении огня» - сказал представитель российского миротворческого контингента Иван Калинин.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для организации несения службы на наблюдательных постах, организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений построены блочно-модульные городки, созданы комфортные и современные условия.

Для контроля текущей обстановки все наблюдательные посты оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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