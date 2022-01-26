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26.01.2022 (00:01)

Северный флот начал учение с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск

Силы и войска Северного флота приступили к отработке практических действий в рамках учения с Арктической экспедиционной группировкой, которое проводится под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год.

В ходе учения будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению силами и войсками в рамках решения задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности. Будет проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике, отработаны тактические приёмы и способы ведения морского боя и боевых действий в арктическом регионе.

Военнослужащими Северного флота будут отработаны вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота, проведены учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению.

В основных практических действиях сил и войск Северного флота, которые пройдут в акватории Баренцева моря, будут задействованы фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Иван Грен», подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдет на береговых полигонах в Мурманской области.

К участию в учении планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Учения , Военно-Морской Флот
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