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25.01.2022 (20:45)

В дальневосточном соединении дальней авиации проводятся плановые мероприятия боевой подготовки в зимний период обучения

С личным составом управления дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированного в Амурской области, начались тактико-строевые занятия, под руководством командира авиационного соединения генерал-майора Андрея Малышева.

Основными целями данных мероприятий служит повышение слаженности отделений и служб соединения при выполнении задач по предназначению в различных условиях, а также совершенствование навыков должностных лиц.

В процессе проведения контрольных занятий воинская часть будет поднята по учебной тревоге, где военнослужащие отработают схему оповещения и сборовые мероприятия по прибытию на службу, а также получение личного оружия и действия со средствами индивидуальной защиты при объявлении радиационной, химической или биологической опасности.

Данные занятия в дальневосточном авиационном соединении командования дальней авиации проводятся регулярно и позволяют военнослужащим всех категорий четко и слаженно действовать в любых условиях обстановки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , ВВС , Боевая подготовка
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