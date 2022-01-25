Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (20:30)

Воспитанник Пермского СВУ стал победителем конкурса творческих и исследовательских работ «География в военном деле»

Воспитанник Пермского суворовского военного училища стал победителем конкурса творческих и исследовательских работ «География в военном деле» среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

Суворовец Олег Галкин представил работу, посвященную техногенному воздействию на окружающую среду. По итогам конкурса суворовец Олег Галкин отмечен дипломом I степени.

Кроме того, подведены итоги заочного конкурса «Инженеры и изобретатели» среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Воспитанник Пермского суворовского военного училища (СВУ) Степан Бобров занял второе место в номинации «3D моделирование и прототипирование» с конкурсным проектом «Передвижная экспозиция «История Пермского суворовского военного училища».

Суворовец подготовил проект под руководством наставников: преподавателя отдельной дисциплины (МХК, искусства и технологии) Жанны Опутиной и, педагога дополнительного образования Ивана Горбунова.

Новости по теме:
В Нахимовском военно-морском училище в рамках профориентации воспитанники познакомились со специальностью «Военная журналистика»
Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов ознакомился с результатами деятельности Инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности
Команда КВН Тихоокеанского высшего военно-морского училища одержала победу в Приморской лиге Международного союза КВН сезона 2021 года
Команда Тульского суворовского военного училища заняла первое место в видеобаттле «Физики и лирики»

Метки:
Военное образование , Суворовское училище
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false