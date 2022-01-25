25.01.2022 (20:30)

Воспитанник Пермского СВУ стал победителем конкурса творческих и исследовательских работ «География в военном деле»

Воспитанник Пермского суворовского военного училища стал победителем конкурса творческих и исследовательских работ «География в военном деле» среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.

Суворовец Олег Галкин представил работу, посвященную техногенному воздействию на окружающую среду. По итогам конкурса суворовец Олег Галкин отмечен дипломом I степени.

Кроме того, подведены итоги заочного конкурса «Инженеры и изобретатели» среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.

Воспитанник Пермского суворовского военного училища (СВУ) Степан Бобров занял второе место в номинации «3D моделирование и прототипирование» с конкурсным проектом «Передвижная экспозиция «История Пермского суворовского военного училища».

Суворовец подготовил проект под руководством наставников: преподавателя отдельной дисциплины (МХК, искусства и технологии) Жанны Опутиной и, педагога дополнительного образования Ивана Горбунова.

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