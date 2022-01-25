25.01.2022 (20:30)
Воспитанник Пермского СВУ стал победителем конкурса творческих и исследовательских работ «География в военном деле»
Воспитанник Пермского суворовского военного училища стал победителем конкурса творческих и исследовательских работ «География в военном деле» среди довузовских образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
Суворовец Олег Галкин представил работу, посвященную техногенному воздействию на окружающую среду. По итогам конкурса суворовец Олег Галкин отмечен дипломом I степени.
Кроме того, подведены итоги заочного конкурса «Инженеры и изобретатели» среди воспитанников довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации.
Воспитанник Пермского суворовского военного училища (СВУ) Степан Бобров занял второе место в номинации «3D моделирование и прототипирование» с конкурсным проектом «Передвижная экспозиция «История Пермского суворовского военного училища».
Суворовец подготовил проект под руководством наставников: преподавателя отдельной дисциплины (МХК, искусства и технологии) Жанны Опутиной и, педагога дополнительного образования Ивана Горбунова.