25.01.2022 (19:30)

В ОРТЦ ГЦ ПРН прошла комплексная тренировка с применением средств индивидуальной защиты

С военнослужащими отдельного радиотехнического центра (ОРТЦ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении в г. Усолье-Сибирское прошла комплексная тренировка по отработке нормативов радиационной, химической и биологической защиты.

Перед проведением тренировки личный состав ОРТЦ проверил наличие и целостность средств индивидуальной защиты, правильность их укладки и обслуживания, после чего военнослужащие приступили к отработке нормативов.

Подобные тренировки позволяют личному составу отработать все этапы подготовки и совершенствовать выполнение каждого элемента нормативов.

Тренировки выполняются регулярно согласно плану боевой подготовки.

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