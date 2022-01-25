25.01.2022 (19:15)

Месячник оборонно-массовой работы начал своё шествие по Зауралью

Его торжественное открытие состоялось на аллее Славы Кургана. Месячник оборонно-массовой работы посвящен 95-летию оборонного общества страны.

В митинге участвовали представители правительства Курганской области, администрации города, военных комиссариатов области и города, ДОСААФ, общественных и ветеранских организаций, учащиеся учебных заведений.

С приветственными словами на нём выступили член правительства Курганской области, директор департамента образования Андрей Кочеров, исполняющий обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ, полковник запаса, участник боевых действий на Северном Кавказе Эдуард Лобачев, военный комиссар области, полковник Айрат Зарипов, заместитель председателя областного совета ветеранов Владимир Гриценко.

«Молодежь должна знать героев своей страны, своего родного края и чтить память об их подвигах. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, который ежегодно проводится в Курганской области, призван напомнить о славных победах наших отцов, дедов и прадедов, поклониться ветеранам, героически сражавшимся, выполняя свои воинские, служебные обязанности в различных горячих точках нашей страны и за ее пределами. Уверен, что патриотические мероприятия, запланированные в рамках месячника, пройдут успешно и запомнятся всем спортивными победами и новыми достижениями», - отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Собравшиеся почтили память тех, кто в разные годы отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей страны, возложив цветы к Вечному огню.

В течение этого месяца в Зауралье пройдут «уроки мужества» для курсантов и молодежи и посещение музеев, состоятся массовые военно-патриотические и спортивные мероприятия, эстафеты, различные соревнования по авиационным, техническим и прикладным видам спорта, показательные выступления сильнейших спортсменов, торжественные линейки и митинги у памятников погибшим воинам.

Продлится месячник оборонно-массовой работы до 23 февраля. Его окончание приурочено ко Дню защитника Отечества и будет отмечено различными праздничными мероприятиями во всех районах Зауралья.

В школах, колледжах, техникумах и вузах, учреждениях культуры будет организован целый цикл воспитательных и просветительских мероприятий: выставки патриотической направленности, «уроки мужества», классные часы, кинолектории и конкурсы, встречи с участниками локальных войн и вооруженных конфликтов, беседы и викторины об истории Вооруженных сил. Ребята постарше примут участие в акции «Обелиск» и работе почетных караулов у мемориалов и памятников, младшие школьники проявят себя в конкурсах рисунков, патриотической песни.

Также в рамках месячника состоятся спортивные мероприятия: лыжные соревнования, трековые гонки на легковых автомобилях, юнармейские турниры по метанию ножей и «Танковый биатлон», состязания картингистов и многие другие.

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