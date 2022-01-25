25.01.2022 (19:00)

95-летие ДОСААФ отметили в Ялте

Торжественно отметили в городе-курорте Ялта 95-летие оборонного общества страны, школу мужества, гражданского, патриотического и физического воспитания которого прошли десятки миллионов людей.

В этот день в южнобережном зональном центре военно-патриотического и спортивного воспитания с раннего утра для детей и молодёжи в тире, зале бокса, зале рукопашного боя, музее и на прилегающих территориях работали интерактивные площадки, где проводились мастер-классы. Участники и гости торжества могли ознакомиться с фотовыставкой и выставкой предметов, рассказывающих об истории ДОСААФ, выставкой вооружения, снаряжения, обмундирования. На площадке водолазной подготовки «Барракуда» можно было увидеть не только снаряжение, но и поиграть в петанк. В этот день прошел турнир по спортивной пулевой стрельбе из пневматической винтовки на кубок председателя регионального отделения ДОСААФ Крыма среди команд военно-патриотических клубов.

На плацу достойно и значимо прошла торжественная часть. Поздравить досаафовцев с юбилеем приехали многочисленные почетные гости. Открылось мероприятие историческим парадом. Четыре знамённые группы в исторической форме тех легендарных лет прошли со знамёнами ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ СССР, РОСТО и ДОСААФ России. Перед собравшимися символически прошагала почти столетняя история мужества и патриотизма, достойной жизни и великого подвига!

Первое приветственное слово прозвучало от председателя регионального отделения ДОСААФ Андрея Попова. От Ялтинского городского совета депутатов, главы муниципального образования городской округ Ялта Константина Шимановского и себя лично выступил депутат Олег Копылов. Он поблагодарил председателя местного отделения ДОСААФ Владимира Бабко за плодотворную деятельность и социально значимые инициативы и вручил памятный подарок. Приветствие от администрации города зачитала начальник управления спорта и физической культуры Евгения Пономарёва. Председатель совета ветеранов города подполковник Юрий Кириллов, военный комиссар Ялты полковник Михаил Анненко, атаман станичного казачьего общества «Станица Донская» Игорь Ходько и председатель общественного совета Ялты, почётный гражданин города Людмила Ковалёва сказали много добрых слов, отметив важную роль ДОСААФ в развитии общества.

На торжестве Андрей Попов и Владимир Бабко за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, значительные заслуги и в связи с юбилейной датой вручили досаафовцам награды и благодарности. Лучшим стрелкам и командам клубов «Стрелок» и «Гурда» турнира достались кубки, медали и дипломы. Немало приятных минут к праздничному настроению добавили приготовленная на костре юшка членами первичного отделения ДОСААФ «Гаспра» и горячий чай от хуторского казачьего общества «Симеиз».

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