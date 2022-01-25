25.01.2022 (18:45)

В Ульяновске чествовали десантников, возвратившихся после выполнения миротворческих задач в Казахстане

Во Дворце культуры «Руслан» г. Ульяновска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое возвращению на Родину военнослужащих Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, участвовавших в миротворческой миссии в Республике Казахстан.

В мероприятии приняли участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских, командование соединения, представители правительства г. Ульяновска, ветеранских и общественных организаций, духовенство.

В своем выступлении представители правительства Ульяновской области и г. Ульяновска отметили значимый вклад ульяновских десантников в установление мира в соседней стране и поблагодарили за отвагу и мужество.

Также в ходе мероприятия памятными подарками, благодарственными письмами и почётными грамотами от Ульяновской области и г. Ульяновска были поощрены военнослужащие соединения за личные заслуги, разумную инициативу и усердие, проявленные при выполнении специальных задач по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан в рамках миссии коллективных миротворческих сил ОДКБ.

С успешным завершением миротворческой миссии ульяновских десантников поздравил ветеран Воздушно-десантных войск гвардии генерал-майор Вадим Орлов: «От имени ветеранов дивизии, бригады мы выражаем вам благодарность! Вы достойно выполнили задачу и, самое главное, без потерь вернулись на родную землю. Вы высоко несёте знамя нашей прославленной воинской части, десятки лет держите первое место среди соединений! Отрадно, что много полководцев вышло из рядов нашей дивизии».

После официальной части состоялся праздничный концерт. Перед миротворцами выступили группа «Десантное братство» и творческие коллективы Дворца культуры «Руслан».

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