25.01.2022 (18:33)

В Армавире после ремонта открылся первый в Краснодарском крае Дом Юнармии

В Армавире после ремонта открылся первый в Краснодарском крае Дом Юнармии. Торжественное событие было приурочено к 79-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Первый в Краснодарском крае Центр юнармейской подготовки усовершенствовал учебные помещения, комнату юных корреспондентов, обрел комфортные зоны для отдыха и общения. Кроме дома здесь создан первый на Кубани музей, посвященный детско-юношескому военно-патриотическому движению.

Так, экспозиция расскажет гостям музея о зарождении и развитии юнармейского движения на территории муниципалитета, успехах и достижениях местного отделения Юнармии, а также о боевых страницах истории города, подвигах и героях Великой Отечественной войны. Для любителей военной техники в музее разместили макеты легендарных боевых машин. Каждый из экспонатов снабжен QR-кодом.

«Наш Дом Юнармии в крае первый. Быть первопроходцами всегда тяжело, это большая ответственность. Но мы не боимся ответственности! Мы гордимся нашим центром, который дарит нам, юнармейцам, яркую, насыщенную и интересную жизнь. Интересы у всех разные, но я уверен, каждый найдет для себя здесь что-то по душе. Наука, культура, искусство, спорт – все это Дом Юнармии. Можно сказать, что он стал для ребят неким местом силы и таковым останется навсегда», – подчеркнул юнармеец Егор Голендаев.

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