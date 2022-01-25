25.01.2022 (18:00)

Рядовой спортивной роты ЦСКА стал призером Кубка России по велоспорту на треке

В Санкт-Петербурге проходит Кубок России по велосипедному спорту. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов.

Среди мужчин в командной гонке преследования на дистанции 4 км серебряную медаль завоевали: рядовой спортивной роты ЦСКА, (г. Санкт-Петербург) Сергей Мальнев вместе с Никитой Бересневым, Власом Шичкиным, Глебом Сырицой. В финале команда финишировала второй с результатом 3 мин. 54,523 с.

Победу одержали Егор Игошев, Илья Щегольков, Лев Гонов, Иван Новолодский, показав результат 3 мин. 49,705 с.

Третье место заняли Марж Крючков, Арсений Никифоров, Денис Денисов, Вячеслав Иванов (3 мин. 56,970 с).

Среди мужчин в дисциплине скретч омниум – 1 на дистанции 40 кругов «бронзу» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА, (г. Санкт-Петербург) Сергей Мальнев.

Победу одержал Иван Смирнов. Второе место занял Денис Денисов.

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