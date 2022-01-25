25.01.2022 (18:25)

Курсанты ТВВИКУ стали победителями чемпионата Уральского федерального округа по регби на снегу

В Екатеринбурге состоялся чемпионат Уральского федерального округа по регби на снегу, в котором приняли участие 6 команд. Три команды представляли Вооруженные Силы и силовые структуры Российской Федерации.

Тюменские курсанты из ТВВИКУ выставили сразу две команды. Дебютантами соревнований стали курсанты Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России.

Турнир проходил на стадионе Уральского федерального университета. Участники были разделены на две группы – после группового этапа команды провели матчи за финальные места. В решающей игре курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова оказались сильнее РК «РАТЬ» со счетом 5:2. В матче за третье место в дебютном турнире курсанты Уральского института ГПС МЧС России уступили команде УРФУ-1, а в матче за пятое место вторая команда ТВВИКУ победила второй коллектив УРФУ – 11:2.

По итогам чемпионата курсанты ТВВИКУ завоевали право участвовать в финале чемпионата России по регби на снегу, который состоится 19 февраля в городе Зеленодольск Республики Татарстан. Этот результат стал возможен благодаря колоссальной совместной работе кафедры физической подготовки училища в лице начальника кафедры полковника Дмитрия Яковлева и старшего преподавателя подполковника Андрея Коковкина и тренера ФРВС Игоря Гаврилина.

На прошедшем Кубке Вооруженных Сил РФ по регби-7 в Севастополе курсанты ТВВИКУ завоевали третье место.

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