25.01.2022 (18:22)

Российские инструкторы начали обучение 500 военнослужащих Таджикистана

Инструкторы российской военной базы в Таджикистане приступили к подготовке 500 военнослужащих вооруженных сил республики.

«В период с 24 января по 27 марта на полигонах Ляур и Самбули состоится двухмесячное обучение иностранных специалистов российскими военнослужащими по 14 военно-учетным специальностям», — сказал командир военной базы полковник Евгений Ковылин.

Инструкторы подготовят механиков-водителей и наводчиков-операторов танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2, командиров реактивных систем залпового огня «Град», наводчиков самоходных гаубиц «Гвоздика», наводчиков и водителей бронетранспортеров БТР-80, а также разведчиков, гранатометчиков и других специалистов.

Завершится обучение сдачей военнослужащими нормативов по предметам обучения и выполнением контрольных стрельб из штатного вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов.

Подготовка военнослужащих Таджикистана была организована с начала 2015 года. Всего за это время инструкторы соединения обучили уже более 6 тыс. специалистов для вооруженных сил Республики.

Подготовка специалистов для вооруженных сил Таджикистана российскими военнослужащими ведется с 2015 года. За это время уже подготовлено более 6000 военнослужащих.

Справочно:

201-я военная база В Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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