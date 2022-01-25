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25.01.2022 (15:08)

Командующий войсками ЮВО начал проверку боевой готовности соединений и воинских частей округа

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. Мероприятие проводится в рамках плановой недели боевой готовности зимнего периода обучения.

Воинские части ЮВО были подняты по сигналу учебной тревоги с последующим выходом в районы сосредоточения. По плану проверки ряд соединений и воинских частей приступил к совершению маршей комбинированным способом на общевойсковые полигоны для выполнения учебно-боевых задач.

Соединениям и воинским частям ЮВО предстоит отработать широкий спектр мероприятий по организации всестороннего обеспечения и выполнить задачи по предназначению в ходе учений с проведением боевых стрельб.

Целью проверки является оценка способности командиров соединений и воинских частей организовать межвидовое взаимодействие, а также управления приданными подразделениями различных родов войск.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», — пояснил командующий войсками ЮВО.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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