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25.01.2022 (18:04)

Авиация ЮВО отработает взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках проверки боеготовности

Эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ2 и многофункциональных бомбардировщиков-истребителей Су-34 авиационных соединений и воинских частей армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), а также морской авиации Черноморского флота в рамках проверки боевой готовности отработают взаимодействие при выполнении задач по предназначению, в том числе с применением авиационных средств поражения на полигонах.

Также авиационные соединения и воинские части выполнят переброску на оперативные аэродромы и вывод авиации из-под удара условного противника.

Ранее сообщалось, что командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников начал проверку боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей.

Целью проверки является оценка способности командиров соединений и воинских частей организовать межвидовое взаимодействие, а также управления приданными подразделениями различных родов войск.

«В едином замысле оперативной обстановки выполнят задачи соединения и воинские части общевойсковых объединений, армии ВВС и ПВО, корабельные группы Черноморского флота и Каспийской флотилии», — пояснил командующий войсками ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Самолеты , Южный военный округ , ВВС
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