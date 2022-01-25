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25.01.2022 (17:42)

Военнослужащие ЦВО в 2021 году получили около 9 млрд рублей в форме жилищных субсидий

В 2021 году военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) получили около 9 млрд рублей в форме жилищных субсидий. Об этом сообщил начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Министерства обороны Российской Федерации Валерий Овчаренко.

«В 2021 году исполнены социальные обязательства по обеспечению 900 военнослужащих жилищной субсидией на сумму около 9 млрд рублей», — сказал Валерий Овчаренко. Он отметил, что в том числе 11 граждан обеспечены квартирами в натуральном виде.

«Наибольшая сумма жилищной субсидии составила более 23 млн рублей и была предоставлена военнослужащему Самарского гарнизона», — добавил начальник филиала «Центральный» ФГАУ «Росжилкомплекс».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Жилье
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