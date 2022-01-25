25.01.2022 (16:01)

В 2021 году в ЗВО почти 900 военнослужащих получили жилищные субсидии на общую сумму более 8,5 млрд рублей

Западным филиалом ФГАУ «Росжилкомплекс» исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным жильём 974 граждан, а с учётом членов их семей порядка 3,8 тыс. граждан Российской Федерации.

Из общего числа граждан, получивших постоянное жилье в 2021 году, 78 человек обеспечены квартирами в натуральном виде, 896 — получили жилищные субсидии на сумму более 8,5 млрд рублей.

Служебным жильем обеспечено более 9 тыс. семей военнослужащих, а участниками накопительно-ипотечной системы стало свыше11 тыс. человек.

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