25.01.2022 (17:22)

Спецназ ЗВО отработал огневой налёт на колонну техники и полевой лагерь условного противника на учении в Тамбовской области

Военнослужащие бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО) отработали огневой налёт на колонну техники и полевой лагерь условного противника в ходе тактического учения на полигоне Трегуляй в Тамбовской области.

По замыслу учения группа спецназа при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружила скрытно движущуюся в лесистой местности колонну автомобильной техники «боевиков». Военнослужащие установили минное заграждение на пути следования колонные противника, уничтожив ведущую и замыкающую машины. После короткого боя спецназовцы уничтожили «боевиков» и захватили секретные карты, содержащие информацию о месте дислокации полевого лагеря условного противника.

Совершив скрытный марш по направлению к полевому лагерю «боевиков», разведчики развернули комплексы разведки «Ирония» и проанализировали обстановку в рядах условного противника. Военнослужащие совместно с прибывшим на бронеавтомобилях «Тигр» подкреплением совершили огневой налёт на полевой лагерь «противника» и уничтожили его из крупнокалиберных пулемётов «Корд», автоматов АК-12, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматических станковых гранатомётов АГС-17 «Пламя».

Всего на учение привлекалось около 10 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8.

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