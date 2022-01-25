Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (17:22)

Спецназ ЗВО отработал огневой налёт на колонну техники и полевой лагерь условного противника на учении в Тамбовской области

Военнослужащие бригады специального назначения Западного военного округа (ЗВО) отработали огневой налёт на колонну техники и полевой лагерь условного противника в ходе тактического учения на полигоне Трегуляй в Тамбовской области.

По замыслу учения группа спецназа при помощи беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружила скрытно движущуюся в лесистой местности колонну автомобильной техники «боевиков». Военнослужащие установили минное заграждение на пути следования колонные противника, уничтожив ведущую и замыкающую машины. После короткого боя спецназовцы уничтожили «боевиков» и захватили секретные карты, содержащие информацию о месте дислокации полевого лагеря условного противника.

Совершив скрытный марш по направлению к полевому лагерю «боевиков», разведчики развернули комплексы разведки «Ирония» и проанализировали обстановку в рядах условного противника. Военнослужащие совместно с прибывшим на бронеавтомобилях «Тигр» подкреплением совершили огневой налёт на полевой лагерь «противника» и уничтожили его из крупнокалиберных пулемётов «Корд», автоматов АК-12, ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7В и автоматических станковых гранатомётов АГС-17 «Пламя».

Всего на учение привлекалось около 10 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В армейском корпусе Балтийского флота проведена масштабная радиотренировка с подразделениями связи
В состав Висленской мотострелковой дивизии ЗВО вошел отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили условного противника на учении в Рязанской области
Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин

Метки:
Западный военный округ , Спецназ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false