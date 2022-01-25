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25.01.2022 (17:31)

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

В рамках планового учения Балтийского флота в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, экипажи кораблей успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим средства воздушного нападения условного противника.

Стрельбы проводились экипажами малых ракетных кораблей «Мытищи», «Одинцово» и «Зеленый Дол». В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, поставленные из 152-мм дивизионной самоходной гаубицы «Акация» с мыса Таран в Калининградской области.

Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях с использованием корабельных артиллерийских установок АК-176 и АК-630. В результате проведения стрельб все поставленные мишени были успешно поражены.

В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота.

В плановом учении сил Балтийского флота принимают участие порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них - малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота, самолёты и вертолёты морской авиации флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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