25.01.2022 (16:57)

В МПЦ ВС РФ завершили обучение военнослужащие из Республики Беларусь

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированном в подмосковном Нахабино завершили обучение военнослужащие из Республики Беларусь.

Белорусские военнослужащие в количестве 27 человек проходили обучение по программам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам.

Подготовка велась на объектах учебно-материальной базы (классах и площадках учебно-тренировочного комплекса), оборудованных с учетом опыта выполнения задач в Сирии и обучения сирийских военнослужащих. Занятия проводили преподаватели, имеющие боевой опыт и опыт практического разминирования.

По окончании обучения проведен выпускной экзамен с принятием зачетов и выдачей свидетельства об окончании установленного образца.

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