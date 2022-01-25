25.01.2022 (17:18)

Впервые новый способ ведения разведки отработали военнослужащие специального назначения в Сибири



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Впервые новый способ ведения разведки отработали военнослужащие специального назначения в Сибири

Военнослужащие соединения специального назначения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения на полигоне Алейский в Алтайском крае впервые отработали способ ведения разведки «Объемно-сопряженное наблюдение».

Принцип ведения объёмно-сопряженного наблюдения позволяет проводить более точную и быструю разведку сил и средств условного противника и заключается в создании сплошного радиолокационного поля, сопряженного со средствами радиоэлектронной разведки, оптико-электронными средствами и комплексами с БпЛА.

В ходе учения в районе поиска условного противника военнослужащими были выставлены оптико-электронные средства разведки, которые позволили определить местонахождение и действия противника по средствам видимого и инфракрасного излучения. В дополнение к ним были выставлены средства разведки, позволяющие вычислить работу различных электронных устройств и средств связи неприятеля. После обнаружения условного противника, к разведке подключились расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые выявили точное местонахождение и основные характеристики цели.

Также в ходе учения военнослужащие отработали отражение нападения на группу из засады с эвакуацией условно раненого и дальнейшей эвакуацией группы.

В мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники. Подразделение спецназа общевойскового объединения было создано в конце 2020 года в интересах командования объединением.

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