25.01.2022 (17:54)

Снайперы спецназа ЦВО отработали сопровождение колонны гумпомощи на учении под Самарой

Всего в учении было задействовано около 600 человек и 40 единиц техники.

Снайперы соединения специального назначения Центрального военного округа провели в Самарской области совместное учение с миротворческой бригадой, в ходе которого отработали сопровождение автомобильной колонны с гуманитарной помощью.

По замыслу учения, благотворительные организации осуществляли доставку крупной партии гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в зоне конфликта. Для обеспечения безопасности и помощи миротворческой бригаде были привлечены силы спецназа. Снайперские подразделения скрытно выдвигались на маршруты движения колонны, создавали замаскированные основные и запасные огневые точки в наиболее опасных направлениях, дежурили на своих направлениях по несколько часов. Снайперам нужно было определить момент осуществления диверсии, оказать помощь миротворцам в отражении атаки противника. Спецназовцы отрабатывали взаимодействие с миротворческими подразделениями, расчетами радиоэлектронной борьбы, связи и беспилотной авиации, провели боевые стрельбы на уничтожение и подавление противника, выполнили одиночные и групповые стрельбы по движущимся мишеням.

Практические действия проходили в течение двух дней. В них также маршевые задачи отрабатывали мотострелки, зенитчики и представители волонтерских организаций. Всего в учении было задействовано около 600 человек и 40 единиц техники.

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