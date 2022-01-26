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26.01.2022 (00:00)

Более 70 тысяч военнослужащих и членов их семей воспользовались программой лояльности «Партнёры Армии России»

Программой лояльности «Партнёры Армии России» воспользовались более 70 тысяч военнослужащих и членов их семей

С 1 ноября 2021 года Министерством обороны РФ совместно с АО «Военторг» разработана, запущена и активно развивается программа лояльности «Партнёры Армии России».

За это время программой лояльности воспользовались уже более 70 тысяч военнослужащих и членов их семей.

В рамках этой программы через «Личный кабинет военнослужащего» на сайте Минобороны России (cabinet.mil.ru) можно получить доступ к скидкам до 30 процентов на широкий перечень категорий товаров и услуг. Витрина скидок программы лояльности включает рубрики «Страхование», «Здоровье», «Путешествие и отдых», «Дети», «Дом», «Товары для животных», «Питание», «Финансы», «Авто», «Связь», «Одежда и обувь», «Красота» и многое другое.

Для того, чтобы воспользоваться привилегиями, военнослужащему необходимо в личном кабинете перейти по ссылке на программу лояльности «Партнёры Армии России» для получения промокода и предъявления его на предприятиях сферы обслуживания и торговли.

В настоящее время более 720 компаний на всей территории РФ уже стали партнёрами программы, и перечень партнёров постоянно расширяется. С января 2022 года партнерами программы становятся учреждения культуры Министерства обороны Российской Федерации. Одним из первых своё предложение представил Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министерство обороны
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