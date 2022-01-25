Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (16:38)

Спецназ ЦВО на учении в Новосибирской области отработал диверсионные действия на объектах условного противника

Военнослужащие специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального учения в Новосибирской области провели «огневую диверсию» на объекты условного противника.

В ходе учения в назначенном районе поиска военнослужащие, применив новейшие оптико-электронные средства разведки «Ирония», обнаружили замаскированный лагерь условного противника. Далее расчетами комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Тахион» были определены характеристики и основные узлы инфраструктуры базы противника, количество личного состава и расположение сил и средств внутри её территории, а также характер местности в непосредственной близости к объекту.

Скрытно проникнув в тыл противника, группа специального назначения произвела диверсионные действия и уничтожила склад с вооружением и боеприпасами путем подрыва. Застигнув противника врасплох, военнослужащие массированным огнем из автоматов АК-12, пулеметов Калашникова и снайперских винтовок СВ-98 уничтожили охранение лагеря и, захватив нескольких «языков», покинули опасный район.

Кроме этого, для нанесения наибольшего урона противнику военнослужащие заминировали путь отхода противопехотными минами ПМН-2 и МОН-50.

Всего в тактико-специальном учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Киргизии российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь многодетной семье
В Алтайском крае военные автоинспекторы ЦВО проводят акцию «За безопасность дорожного движения»
В Курганской области стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы
В Ставропольском крае спецназ ЮВО в сложных метеорологических условиях десантировался в тыл условного противника

Метки:
Центральный военный округ , Спецназ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false