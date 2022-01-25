25.01.2022 (17:05)

В Самаре отметили 79-ю годовщину 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии ЦВО

Командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Андрей Колотовкин провел в штабе армии в Самаре торжественное собрание руководящего состава по случаю празднования 79-й годовщины со дня образования объединения.

«Это старейшая гвардейская армия в Вооружённых Силах России. Более 103 тыс. её военнослужащих в годы Великой Отечественной войны были награждены орденами и медалями, свыше 220 человек стали Героями Советского Союза», — сказал генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Командующий отметил, что военнослужащие продолжают славные традиции старшего поколения: показывают высокие результаты во время выполнения специальных задач, получают хорошие оценки во время учений и армейских соревнований.

В завершение торжественного собрания генерал-лейтенант Андрей Колотовкин вручил отличившимся офицерам награды, благодарности и ценные подарки.

Справочно:

2-я гвардейская Краснознаменная общевойсковая армия была сформирована на этапе завершения Сталинградской битвы как первая танковая армия нового типа. С учётом опыта боевых действий она была создана только из мобильных соединений и частей: танковых и механизированных корпусов, бригад и полков. Вот уже более 30 лет после вывода войск из Германии, армия дислоцируется в регионах Поволжья и Южного Урала со штабом в Самаре.

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