25.01.2022 (16:28)

Личный состав пункта отбора на военную службу по контракту в Чувашии встретился со студентами республики в праздник Татьянин день

В Чувашии личный состав пункта отбора на военную службу по контракту встретился со студентами высших и средних учебных заведений республики в праздник Татьянин день.

Офицеры пункта поздравили студентов с праздником, пожелали им крепкого здоровья и хорошей учебы, а также рассказали об особенностях военной службы по контракту, льготах, получаемых военнослужащими и членами их семей, и напомнили, что у молодых людей есть выбор между военной службой по контракту и по призыву.

В завершение мероприятия состоялось торжественное вручение «отношений» на воинские должности студентам выпускных курсов чувашских учебных заведений высшего профессионального образования с родственными воинскими специальностями, изъявившими желание поступить на военную службу по контракту вместо службы по призыву в воинские части Центрального военного округа во время агитационной работы в высших учебных заведениях Чувашии. Среди обратившихся, на пункт отбора на военную службу по контракту была девушка по имени Татьяна, которой начальник пункта майор Оксана Базуева вручила ценный подарок.

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