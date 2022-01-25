25.01.2022 (16:13)

В рамках проекта ЦДРА «Истории Российской Армии» писатель-маринист Владимир Шигин рассказал об истории гибели линкора «Императрица Мария»

25 января в рамках проекта ЦДРА «Истории Российской Армии» писатель-маринист и историк Владимир Шигин продолжил рассказ об истории гибели в ходе Первой мировой войны головного линкора-дредноута Российского императорского флота «Императрица Мария».

Завершая предыдущий разговор, Владимир Шигин констатировал, что при рассмотрении обстоятельств гибели корабля выдвигались самые разные версии, в том числе – неосторожное обращение с порохом или его самовозгорание, а также диверсии. Именно на последней версии – итоге враждебной деятельности, ведущий и заострил особое внимание.

В поле зрения следствия, которое велось не один десяток лет, попадали революционные партии, которые взрывом могли вызвать матросские бунты на кораблях. Линкор могли взорвать и сами матросы, якобы боровшиеся с буржуазией, как это случилось уже в годы Гражданской войны, когда в Севастополе был взорван корабль «Орион» с семьями бегущих от насилия белогвардейцев. И все же в приоритете была версия о теракте вражеских шпионов от стран Тройственного союза. Тем более случаев взрывов судов стран Антанты в годы Первой мировой войны, причем аналогичного характера, было предостаточно.

Владимир Шигин подробно рассказал и о чудовищном взрыве, произошедшем в порту Архангельска одновременно с трагедией в Севастополе, а также о взрыве там же в 1917 году. Отчетливо просматривался германский след. К сожалению, Октябрьская революция на годы отодвинула расследование чрезвычайных происшествий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице