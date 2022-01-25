25.01.2022 (15:53)

Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде» пройдёт 27 января

27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде». Ветераны расскажут юнармейцам и школьникам о блокаде, о том, как они выжили и защитили Ленинград.

Урок также будет включать демонстрацию исследовательских работ лауреатов Всероссийского конкурса работ «Правнуки Победителей», Международного конкурса детского творчества «Мои герои большой войны», а также медиаматериалов проектов «Без срока давности», «Обыкновенные герои», «Поезд Победы».

Запись урока будет опубликована в аккаунтах проекта «История от первого лица» в социальных сетях.

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