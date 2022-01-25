Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (15:53)

Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде» пройдёт 27 января

27 января в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдет Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде». Ветераны расскажут юнармейцам и школьникам о блокаде, о том, как они выжили и защитили Ленинград.

Урок также будет включать демонстрацию исследовательских работ лауреатов Всероссийского конкурса работ «Правнуки Победителей», Международного конкурса детского творчества «Мои герои большой войны», а также медиаматериалов проектов «Без срока давности», «Обыкновенные герои», «Поезд Победы».

Запись урока будет опубликована в аккаунтах проекта «История от первого лица» в социальных сетях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
На Ростове-на-Дону отметили 95-летие образования ДОСААФ
В Курганской области стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ провели для детей экскурсию в музее Боевой славы
В Центральном академическом театре Российской Армии приняли юнармейский отряд «Варяг»

Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Ветераны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false