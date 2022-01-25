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25.01.2022 (15:45)

В Армении на военной базе Южного военного округа завершился чемпионат по гиревому спорту

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении завершился чемпионат по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие свыше 100 человек в составе более 10 армейских команд. Спортсмены соревновались в 9 весовых категориях от 58 кг и заканчивая силачами в абсолютной весовой категории.

За день до соревнования было произведено обязательное взвешивание участников и распределение их по категориям.

Перед соревнованиями все участвующие прошли обязательный инструктаж по технике безопасности по предупреждению травм. Непосредственно в спортивном зале дежурила группа специалистов медицинской службы военной базы. Оценивала силу участников коллегия судей из числа инструкторов по физической подготовке.

На спортивном мероприятии присутствовали не только военнослужащие, но и члены их семей, которые активно поддерживали участников.

Победители и призеры в своих весовых категориях получили подарки от командования соединения, а также представят российскую военную базу на чемпионате ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Спорт
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