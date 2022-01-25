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25.01.2022 (15:37)

В армейском корпусе Балтийского флота проведена масштабная радиотренировка с подразделениями связи

В общевойсковом объединении Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, в рамках недели боевой готовности проведена масштабная радиотренировка с подразделениями связи.

Военные связисты отработали организацию связи с применением коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанций, а также обеспечение пунктов управления батальонных тактических групп видео-конференц-связью.

К мероприятию привлекались более 300 связистов, которые выполнили нормативы по развертыванию и эксплуатации полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи в сложных природно-климатических условиях.

В радиотренировке были задействованы модернизированные командно-штабные машины пятого поколения на базе бронетранспортеров БТР-80, радиорелейные станции связи, портативные станции спутниковой связи «Белозер» и другие средства связи.

Всего зимой–весной 2022 года со связистами соединения армейского корпуса проведут около 20 комплексных тренировок в различных диапазонах частот на расстояниях от 50 до 100 км.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Войска связи
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