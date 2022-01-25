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25.01.2022 (15:25)

В состав Висленской мотострелковой дивизии ЗВО вошел отдельный батальон радиоэлектронной борьбы

В состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) вошел отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Вхождение подразделения в состав дивизии существенно повысит разведывательные возможности соединения и сократит время получения необходимой информации», — сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области. Отдельный батальон РЭБ предназначен для взаимодействия с органами военного управления штаба дивизии, создания эффективной радиоэлектронной защиты и противодействия техническим средствам разведки. Он оснащен комплексами «Леер-3», «Борисоглебск-2» и «Житель».

Военнослужащие батальона уже приступили к обучению личного состава по модульной системе подготовки и работе по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений РЭБ с учетом поступающей в войска общевойсковой армии ЗВО современной военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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