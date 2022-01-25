25.01.2022 (15:17)

Командующий Северным флотом поздравил штурманов с профессиональным праздником

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил сотрудников штурманской службы флота, флагманских штурманов объединений и соединений подводных лодок, кораблей, судов обеспечения, авиационных частей, специалистов штурманских боевых частей кораблей и судов, а также штурманов экипажей самолётов и вертолётов с профессиональным праздником — Днём штурмана Военно-Морского Флота.

Адмирал Александр Моисеев отметил ведущую роль флотских штурманов в обеспечении навигационной безопасности плавания кораблей и судов, выполнении задач дальних походов и боевых служб, а также в подготовке профессиональных мореплавателей, которым является каждый командир корабля и капитан любого судна.

Командующий Северным флотом подчеркнул, что военные моряки во все времена уделяли штурманской подготовке первостепенное внимание, что позволило предотвратить навигационные происшествия, обеспечить безопасность мореплавания, а также полётов самолётов и вертолётов авиации Северного флота.

В 2021 году штурманы соединений флота успешно обеспечили 26 дальних походов надводных кораблей и судов обеспечения. Североморцами было выполнено 14 деловых заходов в порты восьми иностранных государств. Особенностями отдельных походов стали действия в сложной ледовой обстановке арктических морей.

В общей сложности в прошлом году кораблями и судами Северного флота было пройдено около 330 тыс. морских миль без навигационных происшествий.

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