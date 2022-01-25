25.01.2022 (14:57)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили условного противника на учении в Рязанской области

Военнослужащие артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в подмосковной Коломне, уничтожили батареи условного противника на учении в Рязанской области.

Учение с артиллеристами началось с совершения многокилометрового марша в назначенный район, после чего военнослужащие развернули системы разведки «Зоопарк-1М», которые определили месторасположение батарей «противника».

Благодаря возможности выдавать управляющие сигналы беспилотным летательным аппаратам операторы БЛА «Орлан-10» оперативно получили разведданные и приступили к наведению самоходных орудий на цели.

Артиллеристы смогли успешно скорректировать огонь согласно полученным данным и единовременным залпом без пристрелочного выстрела уничтожили цели, имитировавшие две батареи условного противника.

На учение привлекалось около 500 военнослужащих Коломенской артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 120 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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