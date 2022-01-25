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25.01.2022 (14:42)

Военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО в Московской области приступили к плановым занятиям по проверке боевой готовности

В Московской области военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к занятиям по проверке боевой готовности. Военнослужащие отрабатывают получение вооружения и военной техники и убытие в районы сосредоточения.

На марше и в районах сосредоточения особое внимание уделяется вопросам радиомаскировки и маскировке военной техники на местности, фортификационному и инженерному обустройству, а также подготовке техники и вооружения к выполнению боевых задач.

Всего в проверке боевой готовности задействовано более 1 тыс. военнослужащих и порядка 100 единиц вооружения, военной и специальной техники. Мероприятие проводится под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Танковые войска
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