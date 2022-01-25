25.01.2022 (15:02)

В Киргизии российские военнослужащие оказали гуманитарную помощь многодетной семье

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии совместно с представителями отделения «Милосердия», основанного при войсковом храме Александра Невского, оказали помощь многодетной семье, проживающей в селе Джээк Иссык-Атинского района республики.

Специально для нуждающихся российские военнослужащие организовали добровольный сбор теплых детских вещей, продуктов питания и предметов первой необходимости и доставили их к месту проживания.

Военнослужащие объединенной российской военной базы на протяжении многих лет помогают не только малообеспеченным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, но и продолжают шефствовать над детским домом семейного типа «Алтын уя» и реабилитационным центром «Умут».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице