25.01.2022 (14:35)

В Минобороны России состоялось заседание организационного комитета Международного военно-технического форума «Армия–2022»

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством заместителя главы военного ведомства генерала армии Павла Попова проведено заседание организационного комитета Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия–2022».

На заседании заместитель Министра обороны напомнил присутствующим, что МВТФ «Армия–2022» будет проводиться в период с 15 по 21 августа в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

«На протяжении семи лет форум «Армия» демонстрирует стабильно высокие показатели. Уникальный формат форума совмещает различные тематические выставочные экспозиции, динамический показ возможностей боевой техники, обширную научно-деловую программу, протокольные и культурно-художественные мероприятия», — отметил генерал армии Павел Попов в ходе заседания организационного комитета МВТФ «Армия–2022».

Форум наглядно подтверждает высокую эффективность реализации государственной политики по оснащению армии и флота современным вооружением, военной и специальной техникой, а также высокий уровень развития международного военного и военно-технического сотрудничества.

Мероприятия очередного форума пройдут на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот», парка «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

«Одновременно с форумом и Армейскими международными играми впервые на главной выставочной площадке Министерства обороны проводится X Московская конференция по международной безопасности, открытие которой состоится 14 августа», — сообщил замглавы военного ведомства.

Сформирован организационный комитет форума, в состав которого вошли руководители и представители органов государственной власти, государственных корпораций, ведущих предприятий промышленности и организаций.

С учетом опыта прошлых лет замглавы военного ведомства предложил следующий порядок работы форума:

- 15 августа — совместное официальное открытие МВТФ «Армия-2022» и Армейских международных игр в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, предприятий промышленности и иностранных делегаций;

- с 16 по 18 августа — дни работы форума для специалистов и проведения мероприятий научно-деловой программы;

- с 19 по 21 августа — дни массового посещения.

Подготовка к проведению форума организована в соответствии с указаниями Министра обороны Российской Федерации и утвержденным планом.

По информации генерала армии Павла Попова, к участию в форуме уже приглашено более 2,5 тыс. предприятий и организаций.

Далее заместитель главы военного ведомства рассказал участникам заседания о том, что будет представлено на МВТФ «Армия–2022».

Статическая экспозиция будет сформирована в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 340 тыс. кв. м.

К началу проведения форума планируется ввести в эксплуатацию новый современный конгрессно-выставочный павильон общей площадью более 6 тыс. кв. м.

Отличительными особенностями форума станут:

- экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники;

- экспозиции предприятий промышленности и организаций – разработчиков по направлениям радиоэлектронных и информационных технологий, технологий искусственного интеллекта;

- экспозиция «Инновационное развитие в области обороны»;

- расширенный выставочный кластер экспортноориентированных образцов вооружения и техники, сформированный Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и акционерным обществом «Рособоронэкспорт»;

- тематическая выставка «Военное образование;

- расширенная экспозиция Военно-Морского Флота.

Кроме того, Минпромторгом России формируется экспозиция, направленная на продвижение заявки Российской Федерации на проведение в Москве Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО–2030».

Основная часть экспозиций авиационного кластера форума разместится в зоне показа авиационной техники аэродрома Кубинка площадью около 100 тыс. кв. м.

В демонстрационной базе будет проведен закрытый показ перспективных авиационных образцов вооружения, военной техники и беспилотных летательных аппаратов аэродромного базирования.

Динамический показ предусматривает представление возможностей перспективных образцов авиационной техники, а также выступление авиационных пилотажных групп и летчиков испытателей предприятий авиационной промышленности.

Приглашения по участию иностранных авиационных пилотажных групп направлены в адрес Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Южной Кореи.

Кроме того, программой МВТФ «Армия–2022» предусматривается проведение тематических дней военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами для продвижения отечественного вооружения на иностранные рынки. В этой связи в рамках демонстрационной программы форума на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка пройдут показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения и техники для делегаций иностранных государств.

По расширенной программе пройдет ежегодный конкурс по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами «Дронбиатлон».

На базе многофункционального огневого центра будут продемонстрированы возможности стрелкового оружия.

Научно-деловая программа формируется по наиболее актуальным вопросам развития Вооруженных Сил Российской Федерации, оборонно-промышленного комплекса России, международного военного и военно-технического сотрудничества.

Особенностью форума станет проведение онлайн трансляций отдельных мероприятий по открытым тематикам научно-деловой программы в сети «Интернет». Такой подход обеспечит привлечение к обсуждаемым вопросам значительного количества представителей мирового научного и бизнес сообщества, увеличит интерес к форуму со стороны интернет-пользователей и блогосферы.

Наиболее знаковыми мероприятиями научно-деловой программы, по словам заместителя Министра обороны генерала армии Павла Попова, станут организуемые совместно с Правительством Российской Федерации два конгресса: «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта» и «Диверсификация ОПК России».

«В рамках форума планируется подписание Министерством обороны Российской Федерации государственных контрактов с предприятиями промышленности, а также заключение акционерным обществом «Рособоронэкспорт» контрактов на поставку вооружения и военной техники нашим иностранным партнерам», — сообщил замглавы военного ведомства.

Для участия в форуме приглашены официальные делегации и предприятия промышленности 129 иностранных государств.

Проводится работа по формированию национальных экспозиций и выставочных стендов зарубежных предприятий.

На сегодняшний день уже выразили свое намерение сформировать национальные экспозиции Белоруссия, Индия, Казахстан, Пакистан и Узбекистан.

Информирование о мероприятиях форума спланировано в ходе брифингов для военно-дипломатического корпуса иностранных государств в марте и июле 2022 года, а также при проведении международных мероприятий с участием должностных лиц Министерства обороны. Уже проведено 26 двусторонних встреч с военными атташе иностранных государств.

Всестороннее обеспечение планируется по единому замыслу одновременного проведения форума, Московской конференции по международной безопасности и Армейских международных игр.

На всех задействованных объектах планируется усиления мер санитарно-эпидемиологического надзора, с учетом опыта прошедших форумов и других международных выставок.

На форуме предусматривается проведение экспресс-тестирования на новую коронавирусную инфекцию.

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