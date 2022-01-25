25.01.2022 (14:33)

В Алтайском крае военные автоинспекторы ЦВО проводят акцию «За безопасность дорожного движения»

В Алтайском крае с 17 по 31 января военные автоинспекторы Центрального военного округа (ЦВО) проводят профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения». Мероприятие проводится в связи с неблагоприятными погодными условиями в регионе.

Офицеры ВАИ ЦВО совместно с сотрудниками территориальной госавтоинспекции организовали проверку личного транспорта военнослужащих, состояние средств пожаротушения и буксировки, зимних автомобильных шин, укомплектованность ЗИП, автомобильных аптечек, знаков аварийной остановки, сигнальных жилетов, страховых полисов ОСАГО, диагностических карт машин.

Для военнослужащих-автомобилистов были проведены профилактические беседы, во время которых напомнили об ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. Также военные автоинспекторы напомнили приемы контраварийного вождения автомобиля в период неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, военные автоинспекторы проверили работу должностных лиц воинских частей, ответственных за профилактику ДТП с участием военнослужащих.

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