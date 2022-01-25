25.01.2022 (13:11)

Офицеры управления общевойсковой армии ЗВО возложили цветы в честь 79-й годовщины освобождения Воронежа

Офицеры управления гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), штаб которой дислоцирован в Воронеже, возложили цветы и венки к Вечному огню в честь 79-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Кроме офицеров управления в памятном мероприятии приняли участие военнослужащие военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», сотрудники Росгвардии, представители органов областной и муниципальной власти, члены ветеранских организаций и епархии, а также участники движения «Юнармия».

За общественный в ходе церемонии отвечали военнослужащие военной полиции Воронежского гарнизона ЗВО и сотрудники органов внутренних дел. Мероприятие проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Всего в церемонии приняли участие свыше 100 человек, посетивших Аллею Героев.

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