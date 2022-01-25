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25.01.2022 (12:44)

В Курганской области стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Военный комиссар Каргапольского и Шатровского районов Курганской области Вячеслав Марковских принял участие в торжественной линейке, посвященной месячнику оборонно-массовой и спортивной работы. Мероприятие состоялось на базе Шатровского Дома детства и юношества.

В течение месяца пройдут районные соревнования по зимним видам спорта, конкурс молодого бойца «Мы — будущее России!», военно-спортивная игра «Зарница». Также для школьников будут организованы посещения музеев боевой, воинской и трудовой славы и уроки мужества.

В торжественной линейке приняли участие представители Курганского технологического техникума и общественных организаций региона.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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