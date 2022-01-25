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25.01.2022 (14:08)

Тральная группа Балтийского флота провела учение по поиску мин

Корабельная тральная группа (КТГ) Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Александр Обухов», «Леонид Соболев» и «Новочебоксарск» в рамках планового учения обезвредила мины, поставленные условным противником.

В соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Балтийской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развёртывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно отработали задачи по постановке контактных и неконтактных тралов, провели учение по проводке отрядов кораблей за тралами и форсированию минного заграждения.

Также в ходе ведения совместного поиска и траления мин в заданном квадрате кораблями КТГ были успешно обнаружены и уничтожены поставленные учебные якорные и донные мины.

В плановом учении сил Балтийского флота задействовано порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, среди них — малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения, а также самолёты и вертолёты морской авиации флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли
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