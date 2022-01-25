25.01.2022 (13:37)

В Ивановской области началось учение РВСН с выводом ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования

Автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области.

В ходе учения стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с применением новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных беспилотными летательными аппаратами.

Одной из самых приоритетных задач учения станет отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает ее прохождение через контрольные точки. Специальный расчет РХБ наблюдения следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого ПГРК, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

На учение привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц техники.

Учение позволяет совершенствовать уровень подготовки личного состава, слаженность соединений и воинских частей РВСН.

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