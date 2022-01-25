25.01.2022 (13:03)

Главнокомандующий ВМФ России поздравил штурманов с профессиональным праздником

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов поздравил с профессиональным праздником специалистов штурманских служб, штурманов кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии.

«25 января в Военно-Морском Флоте отмечается профессиональный праздник — День штурмана. Сегодня личный состав штурманских служб флотов, научно-педагогический состав штурманских кафедр, циклов и дисциплин высших военно-морских учебных заведений и учебных центров Военно-Морского Флота ответственно и профессионально решают поставленные задачи.

От вашей деятельности во многом зависит успешное решение сложных задач, стоящих перед Военно-Морским Флотом, обеспечение безопасности плавания кораблей и судов. Выражаю уверенность в том, что вы приложите все свои знания, умения и опыт для укрепления боевой готовности, недопущения навигационных аварий, подготовки военных кадров и решения всех поставленных задач.

Процесс активного пополнения ВМФ России боевыми кораблями новых поколений, новейшими подводными лодками, современными судами обеспечения предъявляет особые требования к флотским штурманам, от действий которых напрямую зависит качество и безопасность выполнения поставленных задач в море, навигационная безопасность мореплавания в различных широтах. Подготовка кадров по этой важнейшей специальности производится с учетом поступления в состав новых кораблей, оснащенных самыми современными средствами навигации.

В Военно-Морском Флоте создана передовая система подготовки штурманов, которая активно развивается, опираясь на более чем трехвековые флотские традиции. Для подготовки высокопрофессиональных штурманских специалистов ВМФ Министерством обороны России и Главным командованием ВМФ постоянно совершенствуются учебные программы, которые учитывают возросшую интенсивность боевой подготовки и участия Военно-Морского Флота в мероприятиях в составе межвидовых и межфлотских группировок, а также опыт действий ВМФ по уничтожению террористов на территории Сирии.

Штурманы флота успешно выполняют задачи в ходе действий ВМФ России в Арктической и Антарктической зонах, где успех напрямую зависит от качества навигационного обеспечения судоходства», — сказано в поздравлении главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Справочно:

Профессия штурмана зародилась с выхода в свет указа Петра I об учреждении школы математических и навигацких наук (Навигацкой школы). Произошло это 25 января 1701 года. Так было создано одно из первых в России государственных учебных заведений, которое положило начало развития штурманской службы.

Сегодня подготовкой будущих штурманов по специальности в военно-морских учебных заведениях ВУНЦ ВМФ занимается более 200 человек профессорско-преподавательского состава, свыше 50 из которых имеют ученую степень, а более 30 — ученое звание. Это кафедры штурманской службы ВМФ в Военно-морском институте – Морском корпусе Петра Великого, в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова, а также непосредственно в ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

В распоряжении штурманской службы ВМФ имеются учебные аудитории и лаборатории, оснащенные по последнему слову техники. В том числе самыми современными тренажерами типа «Регель» и «Мостик».

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