Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (13:41)

На Ростове-на-Дону отметили 95-летие образования ДОСААФ

В гарнизонном Доме офицеров Ростова-на-Дону отметили 95-летие образования ДОСААФ. В торжественном собрании приняли участие сотрудники регионального отделения, ветераны ДОСААФ, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), юнармейцы Ростовской области, члены военно-патриотических клубов.

При непосредственной помощи и поддержке оборонно-спортивной организации в области проводится множество мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе юнармейских.

Приветственный адрес председателю регионального отделения ДОСААФ России Анатолию Трушину от регионального штаба движения вручил исполняющий обязанности начальника штаба Николай Пономаренко.

В рамках мероприятия состоялось награждение начальника штаба отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (г. Новочеркасск) Ивана Шевченко благодарственным письмом от министра физической культуры и спорта. Завершилось собрание праздничным концертом ансамбля песни и пляски ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Командование военной базы ЮВО в Армении проверило работу коммунально-эксплуатационной службы соединения
Подразделения 49-й армии ЮВО совершают марши на общевойсковые полигоны
Железнодорожники ЮВО под Волгоградом начали подготовку к новому конкурсу Армейских международных игр «Стальная магистраль»
На военной базе ЮВО в Армении организованы киносеансы для личного состава

Метки:
Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия , ДОСААФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false