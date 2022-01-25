25.01.2022 (13:41)

На Ростове-на-Дону отметили 95-летие образования ДОСААФ

В гарнизонном Доме офицеров Ростова-на-Дону отметили 95-летие образования ДОСААФ. В торжественном собрании приняли участие сотрудники регионального отделения, ветераны ДОСААФ, военнослужащие Южного военного округа (ЮВО), юнармейцы Ростовской области, члены военно-патриотических клубов.

При непосредственной помощи и поддержке оборонно-спортивной организации в области проводится множество мероприятий военно-патриотической направленности, в том числе юнармейских.

Приветственный адрес председателю регионального отделения ДОСААФ России Анатолию Трушину от регионального штаба движения вручил исполняющий обязанности начальника штаба Николай Пономаренко.

В рамках мероприятия состоялось награждение начальника штаба отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (г. Новочеркасск) Ивана Шевченко благодарственным письмом от министра физической культуры и спорта. Завершилось собрание праздничным концертом ансамбля песни и пляски ЮВО.

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