25.01.2022 (12:23)

Подразделения 58-й армии ЮВО выдвинулись на полигоны Северного Кавказа для проведения учений

Подразделения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей в районы общевойсковых полигонов, расположенных на территории Северного Кавказа, для проведения учений. Мероприятия оперативной и боевой подготовки проводятся под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова по плану зимнего периода обучения.

Подразделения совершают марши комбинированным способом на полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации.

Учения позволят оценить готовность войск 58-й общевойсковой армии ЮВО к выполнению задач после перегруппировки на большие расстояния.

По прибытии в назначенные районы подразделения отработают широкий спектр задач, включая организацию всестороннего обеспечения тактических учений в составе батальонных тактических групп. Также будут проведены учебно-боевые стрельбы с применением всех видов авиации, ракетных дивизионов и корабельных групп Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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