25.01.2022 (13:28)

Командование военной базы ЮВО в Армении проверило работу коммунально-эксплуатационной службы соединения

Командованием военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении проведена проверка работы коммунально-эксплуатационной службы соединения. Были проверены системы отопления, электро- и водоснабжения.

Специалистами коммунально-эксплуатационной части военной базы создан необходимый запас топлива, проведено техническое обслуживание и регламентные работы котельного оборудования и инженерных сетей. В условиях низких температур, а также обильных осадков за системами тепло-, электро- и водоснабжения гарнизонов соединения ведется постоянное наблюдение специалистами и дежурными сменами.

По итогам проверки комиссия из числа офицеров управления военной базы заключила, что отопление казарменно-жилищного фонда российской военной базы в Республике Армения осуществляется в соответствии с действующими нормативами. Мероприятия по обеспечению стабильной и эффективной работы системы жизнеобеспечения военных городков проводятся в штатном режиме, аварийного состояния не обнаружено.

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