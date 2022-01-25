25.01.2022 (13:17)
Подразделения 49-й армии ЮВО совершают марши на общевойсковые полигоны
Дислоцированные в Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкессии и Адыгее подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей на общевойсковые полигоны.
На полигонах Николо-Александровский на Ставрополье и Молькино на Кубани тактические группы соединений примут участие в учениях с боевой стрельбой.
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