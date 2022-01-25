Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

25.01.2022 (13:17)

Подразделения 49-й армии ЮВО совершают марши на общевойсковые полигоны

Дислоцированные в Ставропольском и Краснодарском краях, Карачаево-Черкессии и Адыгее подразделения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) были подняты по сигналу учебной тревоги и приступили к совершению маршей на общевойсковые полигоны.

На полигонах Николо-Александровский на Ставрополье и Молькино на Кубани тактические группы соединений примут участие в учениях с боевой стрельбой.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Железнодорожники ЮВО под Волгоградом начали подготовку к новому конкурсу Армейских международных игр «Стальная магистраль»
На военной базе ЮВО в Армении организованы киносеансы для личного состава
В Ставропольском крае спецназ ЮВО в сложных метеорологических условиях десантировался в тыл условного противника
Военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии ЮВО соревнуются в отборочном этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false