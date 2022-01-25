25.01.2022 (12:59)

Железнодорожники ЮВО под Волгоградом начали подготовку к новому конкурсу Армейских международных игр «Стальная магистраль»

Военнослужащие дислоцированного в Волгоградской области железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку к новому конкурсу Армейских международных игр «Стальная магистраль».

Железнодорожники ежедневно выполняют комплекс упражнений в составе своих подразделений, а также оттачивают навыки выполнения нормативов по переводу автомобильного крана из транспортного положения в рабочее и обратно, по сборке опор и пролетных строений железнодорожного моста, сборке путей. Помимо этого, военнослужащие тренируются по общевойсковым нормативам, таким как надевание противогаза, преодоление зараженного участка местности и упражнения по физической подготовке.

Конкурс железнодорожных подразделений «Стальная магистраль» состоится впервые в рамках Армейских международных игр в 2022 году. Основными целями конкурса является повышение уровня полевой выучки участников соревнований и обобщение передового опыта железнодорожных войск. В рамках конкурса военнослужащие будут состязаться в трёх дисциплинах: эстафете мостовых подразделений, эстафете понтонно-мостовых и путевых подразделений.

Международный этап первого в истории конкурса «Стальная магистраль» пройдет с 13 по 28 августа 2022 года в Республике Беларусь.

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